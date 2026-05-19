أعلنت السلطات الصحية في ولاية كولورادو الأمريكية، مساء (الإثنين)، وفاة شخص بالغ بعد إصابته المؤكدة بفايروس «هانتا»، مؤكدة أن الحالة لا ترتبط بالتفشي الأخير الذي شهدته سفينة سياحية في المحيط الأطلسي.

وقالت إدارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو، في بيان رسمي، إن السلالة التي تسببت في الوفاة تُسجل بشكل معتاد في الولاية خلال هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصدر التعرض للفايروس.

ويُعرف فايروس «هانتا» بأنه ينتقل في الأساس عبر القوارض، إلا أن انتقاله بين البشر قد يحدث في حالات نادرة وعند وجود مخالطة وثيقة ومطولة للمصابين، كما قد تمتد فترة حضانة الفايروس إلى نحو ستة أسابيع قبل ظهور الأعراض.

وفي سياق متصل، رست السفينة السياحية الهولندية «إم في هونديوس» في ميناء روتردام يوم الإثنين، بعدما كانت تقل نحو 150 راكبًا وأفراد طاقم من 23 دولة، عقب تسجيل مجموعة من الإصابات التنفسية الحادة على متنها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد تلقت أول بلاغ عن الحالات المرضية على السفينة في الثاني من مايو الجاري.

ووفقًا للمنظمة، فقد أسفر التفشي حتى الآن عن وفاة ثلاثة أشخاص، إضافة إلى تسجيل ثماني حالات مؤكدة وحالتين محتملتين للإصابة بالفايروس على متن السفينة.