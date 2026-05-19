تسببت شهامة 3 شبان في نهاية مأساوية، الإثنين، بعدما لقوا مصرعهم صعقاً بالكهرباء أثناء محاولتهم السيطرة على حريق شبّ داخل شقة سكنية بمنطقة «الكوم الأحمر» في محافظة الجيزة المصرية.

وبدأت الفاجعة بمحاولة الضحايا – وبينهم شقيقان أحدهما محاسب والآخر عامل – التدخل السريع لإخماد النيران المستعرة قبل وصول سيارات الإطفاء. وأثناء استخدامهم سلماً حديدياً لولوج الشقة ومحاصرة الحريق، تسبب السلم في ملامسة خط كهربائي مكشوف، مما أدى إلى صعق الشبان الثلاثة ومصرعهم في الحال.

وكانت الحماية المدنية قد دفعت بسيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت من محاصرة الحريق ومنع تمدده إلى البنايات المجاورة. ونُقلت جثامين الضحايا إلى المشرحة بطلب من جهات التحقيق التي تباشر رفع الآثار ومعاينة الموقع، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.