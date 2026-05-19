كشفت دراسة علمية حديثة قادها باحثون من جامعة كانساس الأمريكية، عن دور محوري لطفرة في الجين المعروف باسم «PTPN22» في رفع كفاءة الاستجابة المناعية لدى الإنسان. وأظهرت النتائج المخبرية أن النماذج الحاملة لهذه الطفرة تتمتع بقدرة متفوقة على مقاومة مضاعفات العدوى، فضلاً عن تسجيل تباطؤ ملحوظ في تطور بعض الحالات المرتبطة بالأورام، مقارنة بالنماذج التي تفتقر إلى هذا التعديل الجيني.

وأوضحت الباحثة الرئيسية في الدراسة، روبن أوروزكو، أن البحث ركز على رصد آليات مساهمة هذه الطفرات في ضبط عمل الجهاز المناعي وتنظيمه عند مواجهة الفايروسات أو الأورام، لافتةً إلى أن بعض الطفرات الجينية قد تحمل تأثيرات مزدوجة تجمع بين المزايا العلاجية وتغيير طبيعة الاستجابة المناعية.

وخلصت الدراسة إلى أن خطورة العدوى وشدتها لا ترتبطان بالعامل الممرض فـحسب، بل تعتمدان بشكل مباشر على طبيعة الاستجابة المناعية للجسم، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لفهم توازن الجهاز المناعي. ويستمر الفريق البحثي حالياً في دراسة تأثير هذه الطفرة عبر أنسجة الجسم المختلفة، نظراً لتباين الاستجابة المناعية من عضو إلى آخر.