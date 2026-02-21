كشفت الفنانة مي سليم عن جوانب صريحة من حياتها الشخصية، مؤكدة أن الأمومة غيرت نظرتها للحياة بالكامل، إذ رفضت الزواج سابقاً حرصاً على حماية ابنتها، ولا تزال تتشارك معها النوم وتتابع حياتها عن قرب.

الصراحة والشفافية

تحدثت مي عن حساسيتها وقرب دموعها، وخوفها من المرض والحسد، لكنها أكدت إيمانها بأن كل ما يقدمه الله خير، وأنها تتعامل مع مخاوفها بانفتاح وتحصين ذاتها بالطرق الروحية والنصائح الإيمانية.

واعترفت مي خلال برنامج «بين السطور» عن إجرائها تجميل لأسنانها بسبب خوفها من التنمر، وأنها تعلمت تقبل نفسها وحب ذاتها مع مرور الوقت رغم كرهها للمرايا سابقاً.

الفنانة مي سليم

الحياة الشخصية والشائعات

نفت مي جميع الشائعات المتعلقة بزواجها أو ارتباطها برجل أعمال أو الفنان أحمد الفيشاوي، مؤكدة احترامها له كممثل فقط.

كما كشفت عن تعرضها لحادث كبير أخيراً، لكنها حرصت على استكمال التصوير في اليوم نفسه، مع اهتمامها بسلامة من حولها وابنتها.

الفنانة مي سليم

فلسفة الحياة والحب

أوضحت مي أن الاستقرار النفسي يجعلها محبة للآخرين حتى من لم تحبهم سابقاً، وأن الأخلاق بالنسبة لها أهم من المستوى المادي، وأن العمل هو الوسيلة للخروج من الأزمات، مشددة على أن المسؤولية جزء من شخصيتها منذ الصغر، وأنها تسعى لتكون أماً مثالية لابنتها.