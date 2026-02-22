قال الجزائري حسام عوار نجم فريق الاتحاد إنه أحس بشعور غريب للغاية عندما لعب ضد الفرنسي كريم بنزيما «كنا نلعب سوياً منذ أسابيع قليلة فقط».



وأعرب عوار عن فخره الشديد بجميع زملائه في الفريق رغم التعادل في «الكلاسيكو»، واصفًا اللعب بنقص عددي بأنه «صعب دائماً»، مؤكداً أن الأمور تصبح أكثر تعقيداً بالنسبة لهم في مثل هذه المواقف.



وسجل عوار هدف التعادل في الشوط الثاني برأسه بعد نهاية الشوط الأول بهدف للهلال سجله البرازيلي مالكوم، فضلًا عن النقص العددي بعد تعرض مدافع فريقهم حسن كادش للبطاقة الحمراء عند الدقيقة التاسعة.



وشدد اللاعب الجزائري على أن البطاقة الحمراء غيّرت الكثير في مجريات اللقاء، إذ منعتهم من اللعب بنفس الطموح المعتاد.



وأوضح أنهم كانوا قادرين -لو خاضوا كامل المواجهة بصفوف مكتملة- على الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر وإظهار رغبة هجومية أقوى.



في الجانب الآخر، أبدى المغربي ياسين بونو حارس الهلال، عدم رضاهم عن نتيجة «الكلاسيكو»، وقال: «لم تكن النتيجة التي كنا ننتظرها».



وعلى الرغم من إشادته بالجهد العالي لزملائه اللاعبين، إلا أنه قال إن الإحساس سيئ بعد المباراة.



وأكد الحارس المغربي أهمية السعي للانتصار في جميع المباريات القادمة لفريقه، بتركيز عالٍ، متهمًا انخفاض التركيز بالتسبب في فقدان السيطرة على مجريات المباراة. وقال: «لدينا مواجهة الثلاثاء، نفكر للفوز بها إن شاء الله».



وسيواجه الهلال مستضيفه التعاون الثلاثاء القادم، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.