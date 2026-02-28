قلب فريق الحزم تأخره بهدف أمام ضيفه الاتفاق لفوز قوي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الحزم بالرس، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء بداية قوية من الاتفاق الذي تمكن من التقدم مبكراً عن طريق أحمد حسن كوكا (د: 9)، وتحصل لاعب الاتفاق عبدالباسط هندي على بطاقة حمراء (د: 15)، وأدرك الحزم التعادل عن طريق يوسف المزيريب من ركلة جزاء (د: 17)، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف فابيو مارتينيز الهدف الثاني للحزم (د: 43)، وفي الشوط الثاني ضاعف الحزم النتيجة عن طريق أبوبكر باه بإحرازه الهدف الثالث (د: 82)، لينتهي اللقاء بفوز الحزم بثلاثة أهداف لهدف.



وبهذه النتيجة، يحقق الحزم فوزه السابع ويصل للنقطة 28 في المركز العاشر، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الـ8 وتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز السابع.