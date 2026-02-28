يشهد اليوم الخامس لبطولة زوهو لكرة قدم الصالات ضمن موسم القادسية الرمضاني مواجهتين، ففي المجموعة الأولى يلتقي القادسية المتصدر مع محمصة أودن في مباراة يسعى من خلالها لتعزيز صدارته، فيما يواجه الثقبة تحديًا قويًا أمام حمادة الأردني في لقاء مرتقب يُنتظر أن يشهد إثارة وندية كبيرتين بين الطرفين.



من جهته، تجاوز فريق السويحلي الليبي مجموعة التميمي، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتوج محمد خميس لاعب السويحلي بجائزة نجومية المباراة.



وحقق فريق الإعلاميين المصري فوزًا ثمينًا على الشعب العماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اليوم الرابع لبطولة زوهو لكرة قدم الصالات.