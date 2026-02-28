واصل نادي الهلال تقديم عروضه القوية تحت قيادة مدربه الإيطالي إنزاغي في موسم يعكس شخصية فنية واضحة واستقراراً لافتاً على مستوى النتائج.



وخلال 40 مباراة خاضها الفريق بقيادة إنزاغي، حقق الهلال 29 انتصاراً مقابل 10 تعادلات، فيما تلقى خسارة وحيدة فقط، في حصيلة تؤكد صلابة المنظومة وقدرتها على فرض إيقاعها في مختلف المنافسات.



الأرقام لا تعكس مجرد تفوق رقمي، بل تكشف فريقاً يمتلك توازناً بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي، مع حضور ذهني عالٍ في المباريات الكبرى. إنزاغي نجح في ترسيخ هوية واضحة للهلال، ليحول الفريق إلى آلة نتائج يصعب إيقافها.



بهذه الأرقام، يثبت الهلال أنه يعيش مرحلة ذهبية تحت قيادة الإيطالي لموسم يكتب بلغة الانتصارات.