في لفتة تقديرية تعكس حجم العطاء والاستمرارية، كرّمت إدارة نادي الاتحاد قائد الفريق البرازيلي فابينهو، وذلك بعد وصوله إلى 100 مباراة بقميص «العميد» في مختلف البطولات، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.



ويأتي هذا التكريم تقديرًا لما قدمه اللاعب من مستويات فنية ثابتة وأدوار قيادية داخل المستطيل الأخضر، حيث أصبح أحد أبرز العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني في السنوات الأخيرة، بفضل خبرته الكبيرة وانضباطه التكتيكي وقدرته على ضبط إيقاع اللعب في وسط الميدان.



وخاض فابينهو 100 مباراة بقميص الاتحاد توزعت على عدة مسابقات، بواقع (73) مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، و(9) مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى (15) مباراة في دوري أبطال آسيا، ومباراتين في كأس العالم للأندية، إلى جانب مباراة واحدة في كأس السوبر السعودي، ليؤكد حضوره الدائم في مختلف الاستحقاقات المحلية والقارية والعالمية.



وعلى الصعيد الرقمي، ساهم القائد البرازيلي في (12) هدفًا مع الفريق، بعدما سجل (5) أهداف وصنع (7) أهداف أخرى، في دلالة واضحة على تأثيره الهجومي إلى جانب أدواره الدفاعية، حيث لم يقتصر دوره على افتكاك الكرات وبناء اللعب، بل امتد ليكون عنصرًا فاعلًا في الثلث الأخير من الملعب.



ومنذ التحاقه بالاتحاد في موسم 2023/2024، نجح فابينهو في فرض اسمه كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق، وشارك في العديد من المواجهات الكبرى، سواء في المنافسات المحلية أو الآسيوية، وأسهم بخبرته في تحقيق التوازن الفني داخل الملعب، فضلًا عن دوره القيادي في توجيه زملائه وتحفيزهم خلال المباريات.



ويعكس وصول فابينهو إلى المباراة رقم 100 حجم الثقة المتبادلة بينه وبين إدارة النادي والجهاز الفني، كما يجسد استقراره الفني والبدني، ليواصل كتابة فصول جديدة من مسيرته مع «العميد»، في وقت يتطلع فيه أنصار الاتحاد إلى المزيد من العطاء والإنجازات خلال المرحلة المقبلة.