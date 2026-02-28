انتصر فريق الاتحاد على ضيفه الخليج بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء سيطرة اتحادية وسط تكتل دفاعي لفريق الخليج الذي اعتمد على الهجمات المرتدة وتمكن في إحداها من إحراز هدف ولكن راية التسلل كانت بالمرصاد، ومن ركلة زاوية نفذها محمدو دومبيا تمكن دانيلو بيريرا من تحويل الكرة بقدمه لداخل مرمى الخليج كهدف أول للاتحاد (د: 52)، وكاد الخليج أن يعود للقاء ولكن تألق الحارس رايكوفيتش حال دون ذلك، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل.



وبهذه النتيجة، حقق الاتحاد فوزه الـ12 ووصل للنقطة 42 في المركز الـ5، فيما تلقى الخليج الخسارة الـ11 وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الـ11.