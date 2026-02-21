أكدت الفنانة المصرية منى زكي، أن ابتعادها عن الرد على ما يكتب عبر منصات التواصل الاجتماعي يعود إلى قناعتها بأن ليس كل ما يُقال يستحق التعليق، مشيرة إلى أن توقيت الكلمة قد يكون أكثر تأثيرًا من الكلمة نفسها.

وقالت أنا لا أميل بطبيعتي إلى كثرة الكلام أو الدخول في نقاشات عبر المنصات الرقمية، والصمت أحيانًا يكون موقفًا واعيًا وليس انسحابًا.

اختيار الأعمال

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الكلمة» الذي تقدمه الإعلامية إيناس سلامة الشواف عبر إذاعة راديو «إنرجي»، تطورت نظرتي لاختيار أعمالي الفنية، في بدايتي كنت أركّز بشكل أساسي على قوة النص المكتوب، بينما أصبحت اليوم أمنح اهتمامًا أكبر للمخرج، باعتباره «ربّ العمل» والمسؤول الأول عن تحويل النص إلى تجربة درامية متكاملة.

لافتة إلى أن العمل الفني لا يكتمل على الورق فقط، بل يحتاج إلى رؤية إخراجية قادرة على إبراز تفاصيله ومنح الشخصيات أبعادًا إنسانية حقيقية.

الظهور في الإعلام

وقالت منى زكي رغم حبي للإعلام، لم أعد أفضّل الظهور المتكرر للحديث عن أعمالي بعد عرضها، معتبرة أن العمل الفني بمجرد طرحه يصبح ملكًا للجمهور، ويخضع للنقاش والتأويل بحرية كاملة.

وقالت الدور الأساسي للفنان هو التعبير عما يريد قوله من خلال العمل نفسه، وليس عبر التصريحات أو الردود المتتالية.

وفي جانب شخصي من الحوار، أكدت منى زكي أن والدها لا يزال صاحب التأثير الأكبر في حياتها، وأن نصائحه تمثل مرجعية ثابتة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن دعمه كان عنصرًا حاسمًا في مسيرتها الفنية.

كما تحدثت عن عدد من الكُتّاب الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الدراما المصرية، من بينهم وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة، مؤكدة أن أعمالهما ما زالت حاضرة في وجدان الجمهور.