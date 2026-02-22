أثار الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز موجة واسعة من الجدل، بعدما ألمح عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» إلى أن مسلسله المرتقب «المتر سمير» قد يكون آخر أعماله في الدراما التلفزيونية، ما فتح باب التكهنات حول نيته اعتزال الشاشة الصغيرة عقب موسم رمضان.

«المتر سمير».. المحطة الأخيرة؟

كلمات كريم جاءت مقتضبة لكنها لافتة، إذ أشار إلى أن «المتر سمير» سيكون العمل الدرامي الأخير له، دون توضيح ما إذا كان يقصد التوقف المؤقت أم الاعتزال الكامل، الأمر الذي دفع جمهوره إلى طرح تساؤلات واسعة حول مستقبله الفني.

غموض بلا توضيح

حتى الآن، لم يصدر عن كريم أي بيان رسمي يحسم الجدل، سواء بتأكيد قرار الاعتزال أو نفيه، ما زاد من حالة الترقب على مواقع التواصل، خصوصاً في ظل توقيت التصريح المتزامن مع الاستعداد لعرض العمل في النصف الثاني من رمضان.

تفاعل واسع

ردود الفعل انقسمت بين جمهور عبّر عن قلقه من احتمال ابتعاد أحد أبرز نجوم جيله عن الدراما، وبين من اعتبر التصريح خطوة دعائية للترويج للمسلسل، لا سيما مع تصاعد المنافسة الرمضانية مبكراً.

أبطال وصنّاع

ويشارك في بطولة «المتر سمير» إلى جانب كريم، كل من محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، ناهد السباعي، سلوى خطاب، سارة عبدالرحمن، أوتاكا، شريف حسني، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم رحاب الجمل، تامر هجرس، وإسلام إبراهيم.

العمل من تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر، ممدوح متولي، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج أمير شوقي.

ويبقى السؤال معلّقاً: هل هي خطوة وداع حقيقية؟ أم جملة عابرة أشعلت جدلاً أكبر من مقصودها؟