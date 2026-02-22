أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بياناً رسمياً لتوضيح ما حدث خلال لقاء الخليج وضيفه نيوم في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن لقاءات الجولة الـ23 «يوم التأسيس» من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



وقالت الرابطة في البيان: تود رابطة الدوري السعودي للمحترفين توضيح ما حدث خلال مباراة الخليج ونيوم من الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث شهد الشوط الثاني انقطاعاً مفاجئاً للتيار الكهربائي أدى إلى توقف المباراة لمدة تقارب 20 دقيقة وذلك بسبب انقطاع التيار من المصدر الرئيسي المغذي للمنشأة من قبل الشركة السعودية للكهرباء.



وقد تابع ممثلو الرابطة الموقف بالتنسيق مع مراقب المباراة والجهات ذات العلاقة وتم العمل مباشرة على معالجة الخلل وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة، وبما يضمن سلامة المنظومة الكهربائية وحماية التجهيزات الفنية داخل المنشأة، وكذلك ضمان استكمال المباراة والتأكد من توفر الجوانب التنظيمية والفنية اللازمة لاستمرارها.



وتؤكد الرابطة حرصها الدائم على الالتزام بأعلى معايير التنظيم والسلامة ومتابعة أي ملاحظات تشغيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن تقديم تجربة آمنة ومتكاملة للجماهير وكافة الأطراف ذات العلاقة.