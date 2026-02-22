يواجه فريق «الرسوخ» من جدة نظيره «الوداد الطائفي» من الطائف في لقاء مرتقب يقام عند تمام الـ11:00 مساء اليوم (الأحد) ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة «جدة 2026» لكرة القدم على ملعب القرية الأولمبية، وفي اللقاء الثاني يلتقي فريق «العربي» نظيره فريق «التعاون»، وسيلتقي الفائزان من هذين اللقاءين في دور الثمانية من البطولة.



يدخل «الرسوخ» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تصدره المجموعة (G) بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، ويسعى لتأكيد أفضليته التي ظهرت في دور المجموعات. وبدوره، جاء «الوداد» وصيفاً للمجموعة (H)، ويطمح لخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية من قلب جدة.



وفي اللقاء الآخر، يدخل فريق «العربي» لقاءه أمام «التعاون» بعد أن تصدر فرق المجموعة (H) بـ6 نقاط كاملة، ما يجعله أحد المرشحين للذهاب بعيداً في البطولة، لاسيما أنه حامل لقب «دوري جدة 2024». في المقابل، حلّ «التعاون» وصيفاً للمجموعة (G) بـ3 نقاط، ويسعى لإثبات جدارته مستنداً لخبرة لاعبيه في أدوار خروج المغلوب، خصوصاً وهو المتوج بـ«كأس جدة 2024».



يُذكر أن الفائز سيتأهل لدور الـ8، ليواجه المنتصر من مباراة «الرسوخ» متصدر (المجموعة (G) أمام «الوداد الطائفي» (وصيف المجموعة H)، الأربعاء القادم (25 فبراير).