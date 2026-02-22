خسر ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليمنح برشلونة فرصة استعادة الصدارة حال فوزه على ليفانتي اليوم.



وسجل أنتي بوديمير من ركلة جزاء في الدقيقة 38، وراؤول جارسيا في الدقيقة 90 هدفي أوساسونا، فيما أحرز فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد في الدقيقة 73.



وتوقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد عند 8 مباريات، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في الصدارة، متقدمًا بنقطتين على برشلونة، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع.



وتعادل ريال بيتيس مع رايو فايكانو 1-1، كما انتهت مواجهة ريال سوسييداد وريال أوفييدو بالتعادل 3-3.



وتستكمل مباريات الجولة اليوم (الأحد) بمواجهة برشلونة وليفانتي، على أن تختتم الجولة غدًا (الإثنين) بلقاء ألافيس وجيرونا.