أعلنت الفرقة العسكريّة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني بإقليم النيل الأزرق وصول تعزيزات عسكرية من قيادة سلاح المظلات بالخرطوم إلى مقر الفرقة بمدينة الدمازين.



وأفادت الفرقة في منشور على «فيسبوك»، اليوم (الأحد)، بأن كتيبة المظلات سيتم الدفع بها إلى خطوط الدفاع الأمامية للعمل على تحييد التهديدات وتعزيز الموقف العملياتي.



وقال قائد الفرقة اللواء إسماعيل الطيب: «إن وصول الكتيبة يشكل إضافة نوعية للقوات المرابطة لما تتمتع به من جاهزية عالية وخبرات قتالية متقدمة».



وشهد إقليم النيل الأزرق خلال الأيام الماضية تطورات عسكرية وأمنية متلاحقة بعد عدة معارك وقعت بين الجيش والدعم السريع المسنود بقوات الحركة الشعبية في مناطق متفرقة في الإقليم.



ويُعد إقليم النيل الأزرق من المناطق ذات الحساسية الأمنية العالية في السودان، نظراً إلى موقعه الحدودي مع جنوب السودان، وتداخله الجغرافي مع مناطق تشهد نشاطاً لمجموعات مسلحة.



وشهد الإقليم خلال فترات متقطعة مواجهات عسكرية وتوترات أمنية بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، سواء على خلفيات مرتبطة بالصراع الداخلي في السودان أو بسبب امتدادات أمنية من مناطق حدودية مجاورة.



وتتركز الاشتباكات في المناطق الريفية والنائية، حيث يصعب ضبط التحركات العسكرية.



ويشهد الوضع في النيل الأزرق حالات كرّ وفرّ وإعادة تموضع للقوات المتقاتلة، في ظل استمرار العمليات العسكرية، مع تحذيرات متكررة من انعكاسات المواجهات على الاستقرار الأمني والأوضاع الإنسانية في المناطق القريبة من خطوط القتال.