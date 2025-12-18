فجرت قيادة الدرك في إسطنبول اليوم (الخميس)، مفاجأة مدوية، بعد تنفيذ عملية أمنية واسعة طالت مجموعة من أبرز الشخصيات العامة في المدينة، على خلفية تحقيقات النيابة حول حيازة واستخدام المخدرات والمنشطات.

وشملت المداهمات 7 مواقع في مناطق سارايير، وأيوب سلطان، وشيشلي، وأوسكودار، وباكيركوي وإسينيورت، وأسفرت عن توقيف كل من المغنية أليانا تيلكي، ومؤثرة المحتوى الرقمي دانلا بيليك، والممثلة إيريم ساك، ومومينة سينا يلديز.

وخلال تفتيش منزل مومينة سينا يلديز، عُثر على 5 غرامات من الحشيش وأداة طحن خاصة، فيما أكدت المصادر القانونية أن التحقيقات تستهدف الكشف عن شبكات شراء المخدرات واستخدامها.

وتواصل السلطات البحث عن الممثلة ميليسا دونجل، والمغني يوسف غونيه، ووجيهان شنسوزلو، بينما صدرت أوامر توقيف بحق شخصيات تقيم خارج البلاد مثل شيما سوباشي، وشيففال شاهين، وميرت فيدينلي، في محاولة لتوسيع دائرة المحاسبة.

من جهته، أكد محامي أليانا تيلكي عدم العثور على أي دليل يثبت تورط موكلته، مشيراً إلى أن التفاصيل الرسمية ستعلن لاحقاً مع احترام مبدأ براءة المتهمين حتى ثبوت الإدانة.

تأتي هذه العملية بعد سلسلة قضايا سابقة شملت توقيف مؤثر رقمي ورجل أعمال أفرج عنهما لاحقاً بعد الاستفادة من أحكام «الاعتراف الفعال»، كما صدرت أوامر اعتقال بحق قاسم غاربوغلو وبوراك آتيش لتسهيلهما الحصول على المخدرات واستخدامها.

وتتواصل التحقيقات تحت إشراف مكتب مكافحة المخدرات والجرائم الاقتصادية، وسط متابعة إعلامية واسعة واهتمام الجماهير بالتطورات القادمة.