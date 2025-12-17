في واقعة صادمة أثارت الرأي العام، قضت محكمة أمريكية بسجن أم لمدة خمس سنوات بعد أن وثقت تعذيب طفلها الرضيع بمقاطع فيديو شاركتها مع صديقتها، وفق ما ذكرت صحيفة «ميرور».

وكشفت التحقيقات أن الأم المختلة عقليًا تبلغ من العمر 22 عامًا، واعتادت إيذاء طفلها عبر قرصه وصفعه ووضع يدها على أنفه وفمه، ما أدى لصعوبة تنفسه وحركته، قبل أن توثق ذلك في مقاطع فيديو مصاحبة برسائل نصية تعبر فيها عن شعورها بالمتعة أثناء الفعل.

واعترفت المتهمة بالذنب في تهمتي إساءة معاملة الطفل وإهماله، في حين يشير خبراء إلى أن مثل هذه القضايا تتكرر، مثل حادثة ترينيتي بوغ في جورجيا التي أدينت بقتل طفل يبلغ 18 شهرًا بعد ضربه حتى الموت وحُكم عليها بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 30 عامًا.