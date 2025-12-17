كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد أن شمال الرياض والقصيم على موعد مع فرص تساقط الثلوج غدا (الخميس).

وقال في تغريدة عبر حسابه في «x»: بعد مرتفعات تبوك وحائل، شمال منطقة الرياض والقصيم على موعد مع فرص تساقط الثلوج غداً بمشيئة الله.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أشار إلى احتمالية تساقط الثلوج الخفيفة وتكون الصقيع على أجزاء من مرتفعات منطقتي تبوك وحائل اليوم (الأربعاء)، وكذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.