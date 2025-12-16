تصدرت المؤثرة الإيرانية الشابة أناهيتا ناجو، عناوين مواقع التواصل الاجتماعي عالمياً في الأسابيع الأخيرة، بعد ظهورها في «بودكاست» إيراني شهير وإدلائها بتصريحات صادمة حول خضوعها ل388 عملية تجميل بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون دولار، مع خطط للمزيد، إضافة إلى ادعائها بعدم تناول الطعام الصلب منذ 8 سنوات، وأنها تعيش فقط على القهوة للحفاظ على رشاقتها.

المؤثرة الإيرانية الشابة أناهيتا ناجو.

مظهر صادم ومشاهدات مليونية

وبدأ حضور أناهيتا على «السوشال ميديا» محدوداً، لكن مقابلتها الأخيرة في ديسمبر حوّلتها إلى «ترند» عالمي على «إنستغرام» و«إكس»، وحصدت مقاطع فيديوهاتها ملايين المشاهدات.

وتتميز المؤثرة الإيرانية بمظهر غير تقليدي، مكياج كثيف، وخدود بارزة، وشفاه ممتلئة، وقبعات فروية لافتة، ما دفع المتابعين إلى تشبيهها بشخصية هارلي كوين من القصص المصورة، وإطلاق لقب «هارلي كوين الإيرانية» عليها.

ثقة تحطم الأرقام!

وتؤكد أناهيتا ثقتها الكاملة بتحولاتها الجسدية، مدعية تحطيم الرقم القياسي العالمي وتسعى لتوثيقه في «غينيس»، لكن ادعاءاتها قوبلت بتشكيك واسع من المتخصصين والجمهور، مع موجة من السخرية والقلق.

ويعود الرقم القياسي الرسمي السابق للأمريكية سيندي جاكسون، التي أجرت نحو 52 عملية بما فيها إجراءات غير جراحية مثل البوتوكس بتكلفة تجاوزت 100 ألف دولار، وفق تقارير سابقة ل«غينيس»، إلا أن جاكسون نفت أخيراً وجود فئة رسمية لهذا الرقم.

ويثير الفارق الهائل مع ادعاء أناهيتا 388 عملية شكوكاً باحتساب كل حقنة فيلر أو بوتوكس عملية منفصلة، وهو غير منطقي طبياً بسبب فترات التعافي.

مستشارة تثق بالجوهر أكثر من الشكل

المفارقة أن أناهيتا، التي كرست شهرتها لتغيير مظهرها، تصف نفسها في بعض المقابلات بأنها مستشارة نفسية، وتؤكد أن جوهر الإنسان أهم من شكله، هذا التناقض بين الخطاب والممارسة زاد من الجدل حول شخصيتها، ودفع البعض لاعتبارها مشروعاً استعراضياً أو ترويجياً أكثر منها حالة واقعية.

ومع الانتشار الواسع لقصتها، انقسم الرأي العام الإيراني بين السخرية والاستغراب والقلق. رأى البعض أن ما تقدمه لا يتجاوز كونه محتوى صادماً لجذب الانتباه أو الترويج لعيادات تجميل، فيما عبر آخرون عن مخاوف حقيقية من تأثيرها السلبي على الفتيات الصغيرات، مطالبين منصات التواصل بمراقبة هذا النوع من المحتوى.