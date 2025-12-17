تعرض المخرج المصري مروان حامد لوعكة صحية مفاجئة، تسببت في غيابه عن حفل تكريمه ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، المقامة بدار الأوبرا المصرية.

وعكة صحية

وأوضح المخرج المصري يسري نصر الله، خلال حضوره فعاليات المهرجان، أن الحالة الصحية لمروان حامد حالت دون حضوره، لافتًا إلى أنه أبلغ إدارة المهرجان باعتذاره عن عدم المشاركة في حفل التكريم.

آخر الأعمال

على الصعيد الفني، يعرض حالياً لـ مروان حامد في جميع سينمات الوطن العربي، فيلمه الجديد «الست»، بطولة الفنانة المصرية منى زكي، والذي يتناول السيرة الذاتية لـ كوكب الشرق أم كلثوم.

ضيوف الشرف

وشهد فيلم «الست»، مشاركة عدد من قائمة ضيوف شرف بالعمل على رأسهم كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد حلمي، آسر ياسين، أحمد أمين، نيللي كريم، وأمينة خليل وآخرون.

صناع فيلم «الست»

وجمع فيلم «الست» رفقة منى زكي، كلا من سيد رجب، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.