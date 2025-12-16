انضمت الفنانة المصرية أيتن عامر إلى منافسات موسم دراما رمضان القادم لعام 2026 من خلال بطولة مسلسل جديد يحمل اسماً مؤقتاً «حق ضايع»، بمشاركة مجموعة من الفنانين.

«حق ضايع»

ويتكون مسلسل «حق ضايع» من 15 حلقة، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، على أن يتم إعلان اسمه النهائي لاحقاً.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، أبرزهم أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، محمود عبدالمغني، أحمد فؤاد سليم، ومحسن منصور، فيما لا تزال الشركة المنتجة تستكمل التعاقد مع باقي الأبطال.

«كلهم بيحبوا مودي»

وفي عمل آخر، تواصل أيتن عامر وجودها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، إذ انتهت من تصوير معظم مشاهدها داخل مصر، ولم يتبقَ سوى أيام قليلة من التصوير الخارجي في دولة الإمارات.

بطولة جماعية

ويجمع مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» أيتن عامر مع النجم ياسر جلال، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ميرفت أمين، مصطفى أبوسريع، هدى الأتربي، جوري بكر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويُعرض في موسم رمضان 2026.