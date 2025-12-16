كشفت مكالمة هاتفية مسرّبة بين الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» آنذاك خالد مشعل خلافاً حول «صواريخ حماس» ومدى جدواها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وطالب مشعل في المكالمة، التي تم بثها ضمن فيلم وثائقي، الرئيس اليمني السابق بأن يكون التركيز خلال القمة العربية والمشاورات الدولية والإقليمية على وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة، بوصف ذلك أولوية لإنهاء معاناة المدنيين.

حمّل حركة «حماس» المسؤولية

لكن الرئيس اليمني حمّل حركة «حماس» مسؤولية استمرار الغارات الإسرائيلية والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً أن «إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة يوفر للاحتلال الإسرائيلي ذريعة لضرب المدنيين».

وواصل صالح انتقاده قائلاً: إن الصواريخ الفلسطينية «مضرة بالشعب الفلسطيني»، ودعا إلى وقفها فوراً، متهماً الحركة بإنهاء التهدئة مع إسرائيل.

