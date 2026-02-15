في استجابة إنسانية وتنموية سريعة تعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في إسناد القطاعات الحيوية باليمن؛ أعلنت إدارة المعهد الفني في أرخبيل سقطرى، استئناف العملية الدراسية بدءاً من غد (الإثنين)، بتوجيهات من السلطة المحلية بالمحافظة، وبدعم مباشر وسخي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بعد توقف قسري دام قرابة شهر نتيجة الظروف التي مر بها الأرخبيل.



​تدخل حاسم لمملكة الحزم



ثمّن نائب العميد لشؤون الطلاب بالمعهد الفني بأرخبيل سقطرى، عبدالله يحيى الدرمهي، في ​تصريح خاص لـ«عكاظ»، الدعم السعودي السخي والمتواصل للقطاعات الخدمية والتنموية في الأرخبيل، مؤكداً أن هذا الدعم هو «النبض» الذي أعاد الحياة للمؤسسات التعليمية في المحافظة.



​وقال الدرمهي: مر المعهد بمرحلة حرجة في الآونة الأخيرة أدت إلى توقف الدعم تماماً، ما اضطر الإدارة للإغلاق وتعليق الدراسة لثلاثة أسابيع، إلا أن «مملكة الحزم» عبر ذراعها التنموية «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تدخلت في التوقيت الحاسم وتكفلت بدعم المعهد وإعادة فتحه، لتبث فيه روح التعليم من جديد وسط فرحة عارمة من الطلاب ومنتسبي المعهد.



​منجزات تعليمية ودعم سعودي



​واستعرض الدرمهي، مسيرة المعهد التي قال إنها «كانت مهددة بالانقطاع لولا التدخل السعودي»، موضحاً أن المعهد الذي تأسس في مارس 2022، يضم 7 أقسام دراسية نوعية، وقد نجح حتى اللحظة في تخريج أكثر من 60 طالباً وطالبة، مؤهلين بشهادات الدبلوم المهني والتقني في تخصصات دقيقة يحتاجها سوق العمل في الأرخبيل.



​واختتم نائب العميد تصريحه بالتأكيد على أن استمرار العملية التعليمية في المعهد يمثل ثمرة من ثمار جهود المملكة المستمرة في تنمية سقطرى وإسناد أبنائها، مشيداً بالبصمات التنموية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي شملت كافة مناحي الحياة في المحافظة.



تنمية شاملة وبصمات خالدة



​وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من التدخلات التنموية الحيوية التي يقودها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من المشرف العام على البرنامج، السفير محمد بن سعيد آل جابر.



ونجحت المشاريع السعودية في إحداث نقلة نوعية في أرخبيل سقطرى شملت قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل.



وتجسد هذه الجهود المستمرة التزام المملكة الراسخ بدعم استقرار اليمن، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتحسين سبل العيش لليمنيّين، عبر مشاريع إستراتيجية تلامس احتياجات المواطن اليمني وتؤسس لمستقبل واعد ومزدهر في المحافظات اليمنية كافة.