أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم (الأحد)، احتجاز قواتها ناقلة نفط في المحيط الهندي بعد انتهاكها الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على السفن الخاضعة للعقوبات في البحر الكاريبي.



وكتبت وزارة الدفاع الأمريكية في تدوينات على حسابها في «إكس» أن «ناقلة النفط «فيرونيكا 3» التي ترفع علم بنما، حاولت تحدّي الحظر الذي فرضه الرئيس ترمب، على أمل الهروب، وقد طاردناها من البحر الكاريبي حتى المحيط الهندي، وقلصنا المسافة التي تفصلها عنا، وأوقفنا تحركاتها».



وكان «البنتاغون» قد اعترض ناقلة النفط «أكويلا 2» بطريقة مماثلة قبل نحو أسبوع، بعد أن أمر ترمب في ديسمبر الماضي بفرض حظر على سفن النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من فنزويلا وإليها، وقد تم احتجاز 9 سفن على الأقل حتى الآن.



وبحسب تقارير إعلامية فإن السفن المضبوطة لا تشكل سوى جزء ضئيل من إجمالي عدد سفن «أسطول الظل» الخاضعة للعقوبات التي تنشط في جميع أنحاء العالم في محاولة لتجنبها، ويصل عددها بحسب مسؤولين أمريكيين إلى 800 سفينة.