أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن منظومة سوق العمل حققت إنجاز 92% من مستهدفات إستراتيجية سوق العمل.



وأشار إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ 2.5 مليون، في مؤشر يعكس نجاح برامج التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية.



أوضح الراجحي ذلك خلال لقائه عدداً من رجال وسيدات ورواد الأعمال بمنطقة المدينة المنورة، ضمن زيارته للمنطقة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التكامل بين القطاعات، وتطوير منظومة سوق العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وبين الراجحي أن برامج العمل المرن والحديث أسهمت في توسيع فرص المشاركة الاقتصادية، إذ استفاد أكثر من 430 ألف مواطن من العمل الحر، إلى جانب إصدار أكثر من مليون عقد عمل مرن وعن بُعد، بما يواكب التحولات في أنماط العمل واحتياجات سوق العمل الحديث.



4.5 مليون فرصة تدريب



وفي جانب بناء القدرات وتنمية المهارات، أشار الراجحي إلى إطلاق 4.5 مليون فرصة تدريب ضمن حملة «وعد»، تم إنجاز مليوني فرصة تدريبية منها حتى الآن، إضافة إلى استفادة أكثر من 1.5 مليون مستفيد من برامج التدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بدعم تجاوز 3.8 مليار ريال، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتها مع متطلبات السوق.



واستعرض الوزير الراجحي دور بنك التنمية الاجتماعية في دعم التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، إذ بلغ حجم الدعم المقدم 8.5 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 130 ألف مستفيد، بما يسهم في تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.



تمكين اقتصادي وتحفيز الاستثمارات



وهدف اللقاء إلى تعزيز الشراكة بين منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقطاع الأعمال بالمنطقة، ومناقشة سبل تطوير منظومة سوق العمل، ودعم برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المحلية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وشملت زيارة الراجحي لقاءً مع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة نايف بن عودة الصاعدي، جرى خلاله بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة، بما يسهم في دعم برامج التمكين الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



توسيع شراكات مختلف القطاعات



وأكد الراجحي استمرار الوزارة في توسيع شراكاتها مع مختلف القطاعات، والعمل على تطوير بيئات العمل، ورفع كفاءة منظومة سوق العمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بما تشهده منطقة المدينة المنورة من حراك تنموي مميز.



وتضمنت الزيارة مشاركة الراجحي في مبادرة «تطوع بخبرتك» التي تنظمها الوزارة، إلى جانب جولة في معرض «صُنع في المدينة»، الذي يعكس نماذج وطنية متميزة في ريادة الأعمال والصناعات المحلية.