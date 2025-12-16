كشف المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن الحالة المطرية التي شهدتها الرياض أمس (الإثنين) كانت في مجملها أمطارًا ديمية، تخللتها هطولات متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء، مع تساقط لحبات البرد خلال الفترة المسائية.

وأضاف القحطاني عبر حسابه على موقع X: «من المؤسف أن بعض المقاطع المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول غرق بعض المواقع غير صحيحة ولا تعكس حقيقة الحالة المطرية، ونؤكد أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة».

وقال القحطاني: سُجِّلت أعلى كمية هطول بالعاصمة 12 ملم، فيما بلغت على مستوى المنطقة 24 ملم في محمية الملك خالد، وفقًا لمحطات المركز.