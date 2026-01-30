مغرم عسيري (محايل عسير) @makram1396

اُفتتح مهرجان الحنيذ في نسخته الثانية بمحافظة محايل، بحضور أمين منطقة عسير المهندس عبدالله بن مهدي الجالي، ومحافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع السياحي والتراثي. وشهد حفل التدشين جولة على أركان المهرجان الذي يهدف إلى إبراز الموروث الشعبي للمنطقة وتحويله من نطاق المحلية إلى العالمية، وإطلاق موقع مهرجان الحنيذ الإلكتروني تماشياً مع تعزيز حضور منطقة عسير وجهةً سياحيةً رائدةً تعتمد على استثمار الميز النسبية التي تتميز بها المحافظة. وتتميز النسخة الثانية بنقلة نوعية في المحتوى والمشاركات، إذ سجل المهرجان حضوراً لافتاً من خلال مشاركة دولية تمثلت في تواجد نخبة من الطهاة العالميين من قارتي أوروبا وآسيا؛ لتقديم رؤى عصرية تدمج بين الأصالة والتقنيات الحديثة في الطهي ومشاركة فاعلة لرواد الأعمال في مجال «الحنيذ»، بهدف تطوير هذا المنتج علامةً تجاريةً اقتصاديةً. ويشمل المهرجان منطقة المعارض والفعاليات، إذ يضم أكثر من 60 عارضاً متخصصاً، ويقدم ما يزيد على 30 فعالية متنوعة تراوح بين الثقافية، الترفيهية، وورش العمل التخصصية خلال فترة المهرجان. وأكدت أمانة منطقة عسير أن المهرجان يسعى إلى توظيف التراث الوطني كأداة للجذب السياحي وتنمية الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم». كما يركز المهرجان على خلق فرص عمل موسمية للشباب السعودي وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاع الضيافة التقليدية. يُذكر أن المهرجان يستقبل زواره يومياً ببرامج ترفيهية تناسب كافة فئات المجتمع، مع تسليط الضوء على الأساليب التقليدية في إعداد «الحنيذ» التي تشتهر بها تهامة عسير، مما يمنح الزوار تجربة ثقافية وغذائية فريدة.