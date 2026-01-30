علّق مدرب الاتحاد، البرتغالي سيرجيو كونسيساو، على أزمة غياب نجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، عن المواجهة التي أقيمت أمام الفتح مساء (الخميس)، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وانتهت بالتعادل 2-2.

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن بنزيما رفض المشاركة في اللقاء، بسبب عدم رضاه عن العرض المقدم له من أجل تجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

كونسيساو يوضح موقفه

وقال كونسيساو، في تصريحات صحفية، تعليقاً على سبب غياب بنزيما: «عليكم أن تسألوا النادي، أنا هنا للتدريب، والتحضير للمباريات، وتحقيق النتائج، والفوز بالألقاب، الباقي خارج نطاق عملي».

وأضاف المدرب البرتغالي: «ما أستطيع قوله هو أن كريم بنزيما محترف ممتاز ولاعب رائع أفتخر بتدريبه».

مسيرة بنزيما مع الاتحاد

يُذكر أن كريم بنزيما انضم إلى صفوف الاتحاد في عام 2023 في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ريال مدريد، ومنذ ذلك الحين، خاض 83 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 54 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة، كما تُوج مع الفريق ببطولتي الدوري السعودي وكأس الملك في الموسم الماضي.