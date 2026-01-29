أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، أمس (الأربعاء)، وفاة الفنان العراقي مكصد الحلي عن عمر ناهز الـ71 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض عضال في الحنجرة.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، مكصد الحلي في منشور عبر الحساب الرسمي للنقابة على «فيسبوك» بكلمات مؤثرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان.

وكان الفنان العراقي الراحل مكصد الحلي قد عانى من تدهور صحي خلال أيامه الأخيرة، ما استدعى نقله إلى مستشفى مدينة الطب وإدخاله إلى قسم العناية المركزة.

ولد المطرب العراقي مكصد الحلي في قرية عنانة بمحافظة الحلة بالعراق، وشارك في برامج الإذاعة والتلفزيون، ليصبح صوتاً قريباً من وجدان الجمهور العراقي، وقدم العديد من الأعمال الفنية المميزة، واشتهر بالغناء الريفي الشعبي، بصوته القوي والمميز والفريد، وساهم في الحفاظ على التراث الغنائي الريفي العراقي، وترك أثراً كبيراً في الوسط الفني المحلي.