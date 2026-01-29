أعلنت الحكومة السويسرية أمس (الأربعاء)، تعبئة نحو 5000 جندي من الجيش السويسري للمشاركة في تأمين قمة مجموعة السبع (G7) التي ستُعقد في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026.

ووافق المجلس الفيدرالي السويسري على نشر الجيش لدعم إجراءات الأمن المخطط لها من قبل السلطات المدنية التي ستعقد في إيفيان ليه بان بفرنسا، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن رؤساء الدول والمشاركين الآخرين في القمة سيُستضافون في الغالب على الأراضي الفرنسية، إلا أن نقطة الوصول الرئيسية ستكون عبر مطار جنيف الدولي.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع السويسرية، فإن هذه القوات ستعمل تحت القيادة الفرنسية ضمن إطار اتفاق ثنائي طويل الأمد بين البلدين، وستتولى مهمات دعم لوجستي وأمني خارج الحدود الفرنسية مباشرة، بما في ذلك تأمين المناطق المحيطة بالموقع الرئيسي للقمة، ومراقبة الحدود الفرنسية-الإسبانية القريبة، وتوفير وحدات تدخل سريع وفرق قناصة ووحدات مضادة للطائرات المسيّرة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش السويسري أن هذه هي أكبر عملية تعبئة خارجية للجيش السويسري منذ مشاركته في حفظ السلام في كوسوفو قبل أكثر من عقدين، مشيراً إلى أن التعبئة ستتم على مراحل بدءاً من أبريل 2026، وستشمل تدريبات مشتركة مكثفة مع القوات الفرنسية والألمانية.

وستشهد قمة مجموعة السبع 2026 مشاركة قادة الدول السبع (الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان)، إضافة إلى ضيوف مثل رئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء الهندي، ورئيس الوزراء الأسترالي.

ورغم سياسة الحياد السويسري التقليدية، فإن الدستور السويسري يسمح بمشاركة القوات المسلحة في مهمات خارجية بموافقة البرلمان إذا كانت ضمن إطار حفظ السلام أو دعم حليف.

وكانت سويسرا قد وقّعت اتفاقاً أمنياً مع فرنسا منذ 2012 يسمح بمثل هذه المشاركات، وقد سبق أن أرسلت قوات دعم لقمة G7 في بياريتز عام 2019 حوالى 1300 جندي.