قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى لم يبلغه من قبل، متجاوزًا 5500 دولار للأوقية اليوم، مواصلًا ارتفاعه الحاد مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، كما سجلت الفضة أعلى مستوى لها إطلاقًا.

وارتفع سعر الذهب (2.9) % إلى (5554.76) دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه (5591.61) دولار في وقت سابق.

وكسرت الأسعار حاجز (5000) دولار للمرة الأولى يوم الإثنين، وارتفعت بأكثر من (500) دولار خلال أربع جلسات.

وفي المعادن الأخرى، زادت الفضة (1.5) % إلى (118.36) دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها إطلاقًا عند (119.34) دولار في وقت سابق.

وارتفع البلاتين (0.1) % إلى (2697.54) دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند (2918.80) دولار.

وصعد البلاديوم (0.5) % إلى (2091.15) دولار للأوقية.