أكدت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول»، أنه سيتم رصد درجات الثانوية العامة ونتائج اختبارات مركز قياس للطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تلقائيًا من المصادر الرسمية في يومي 26 و27 يونيو 2026 تمهيداً لبدء أعمال تسجيل وقبول الطلاب والطالبات في الجامعات والكليات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الدراسي الجديد، وبينت بأن آخر موعد لإجراء اختبار القدرات هو 21 يونيو 2026، وآخر موعد لإجراء الاختبار التحصيلي 9 يونيو 2026.

وتعد اختبارات القدرات والتحصيلي ركيزة أساسية للقبول الجامعي، إذ تقيس المهارات العقلية والتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في مواد أساسية ويتم تنظيمها عبر «هيئة تقويم التعليم والتدريب».

استثناء 8 فئات



وكان مجلس شؤون الجامعات أصدر قرارًا في وقت سابق يقضي بإعفاء 8 فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، من اختبار القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات، وتشمل الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، وصعوبات التعلم، واضطرابات التوحد، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، والإعاقة الجسمية والصحية، واضطراب اللغة والكلام، وفرط الحركة وتشتت الانتباه.

ويعتبر اختبار القدرات واحداً من بين أنجح أنواع الاختبارات التي تطبق على مستوى العالم، ويعتمد على أربعة محاور رئيسية الفهم، التطبيق، الاستدلال والتحليل، ويستخدم هذا النوع من الاختبارات في مجالات اللغة والرياضيات بشكل خاص، والهدف منه قياس القدرات العقلية الخاصة بالشخص، ولذلك لا يعتمد الاختبار على فصول أو مناهج دراسية محددة، و يشمل كل المقررات الدراسية التي درسها الطلاب خلال سنوات دراسته.