كشف الكابتن محمد عبدالمنصف، زوج الفنانة المصرية لقاء الخميسي، حقيقة ما أثير حول أزمته بعد إعلان انفصالهما بشكل مفاجئ بعد زواج 7 سنوات، مؤكداً أن كثيراً من الأحاديث المتداولة لم تكن دقيقة، وأنه فضل الصمت احتراماً لحياته الأسرية.

سبب غيابه الإعلامي

وأوضح عبدالمنصف في تصريحات تلفزيونية أن غيابه عن الإعلام لم يكن مقصوداً، بل جاء بسبب انشغاله بالتدريبات والمباريات، مشيراً إلى أنه لا يميل بطبيعته للحديث عن شؤونه العائلية، لكنه اضطر للتوضيح بعد انتشار الشائعات.

الاعتراف بالأخطاء

واعترف عبدالمنصف بوقوع أخطاء في تقدير بعض المواقف، مؤكداً أن الحوار الأسري الصريح كان العامل الأساسي في تجاوز الخلافات واحتواء الأزمة داخل نطاق العائلة.

الرد على الاتهامات

كما أعرب عبدالمنصف عن استيائه من الاتهامات التي طالته دون معرفة الحقيقة، مؤكداً أن تضخيم الأزمة جاء نتيجة تداول معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل.

الدروس المستفادة من التجربة

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التجربة كانت صعبة لكنها علمته دروساً مهمة في الحفاظ على الأسرة، متمنياً طي هذه الصفحة نهائياً.

نفي شائعات الطلاق

ومن جانب آخر، نفت لقاء الخميسي الشائعات المتداولة سابقاً بشأن طلاقها من زوجها السابق محمد عبدالمنصف، في أول رد رسمي لها، معلنة مسامحته في رسالة عبرت من خلالها عن أهمية الحفاظ على أسرتها.