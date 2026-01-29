عادل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة «الريدز» جيمي كاراغر في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح أساسياً في مباراة ليفربول ضد قرة باغ أمس (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفاً ساهم في فوز فريقه الكبير بنتيجة 6-0، ليضمن ليفربول التأهل المباشر إلى دور الـ16.

80 مباراة في دوري أبطال أوروبا

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، خاض صلاح مباراته رقم 80 في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول أمام قرة باغ، ليعادل بذلك رقم جيمي كاراغر القياسي مع النادي.

وأضافت أن صلاح عادل رقم كاراغر القياسي تزامناً مع احتفال الأخير بعيد ميلاده الـ48، في إشارة إلى أن كاراغر قد لا يكون سعيداً بهذا الإنجاز لصلاح، خصوصا أنه يُعد من أشد المنتقدين للنجم المصري في الأسابيع الأخيرة.