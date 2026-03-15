دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دول العالم للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، موضحاً أن الولايات المتحدة ستنسق معها في ظل الحرب على إيران.



وكتب ترمب على حسابه في تروث سوشيال: «لقد هزمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران وتسببت في تدميرها بالكامل، عسكرياً واقتصادياً وبكل الطرق الأخرى، لكن دول العالم التي تستقبل النفط عبر مضيق هرمز يجب أن تتولى حماية ذلك الممر، وسنساعد كثيراً»، مضيفاً: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول حتى تسير الأمور بسرعة وسلاسة وبشكل جيد».



وكان ترمب قد قال إن دولاً كثيرة سترسل سفناً حربية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، لكنه لم يفصح عن الدول التي ستُقدم على هذه الخطوة، معرباً عن أمله في أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى سفناً إلى المنطقة.



من جهة أخرى، قالت الحكومة السويسرية إنها ناقشت طلبات ​قدمتها طائرات ⁠عسكرية ورسمية أمريكية للتحليق ⁠فوق أراضيها، وإنها رفضت طلبين ​ووافقت على ثلاثة بناء على قانون «الحياد ⁠السويسري».



وذكرت الحكومة ​في ​بيان: «يحظر قانون الحياد ‌تحليق الطائرات التابعة لأطراف ​الصراع التي ⁠تخدم أغراضاً ​عسكرية ⁠متعلقة ‌بالصراع، ويُسمح بالعبور لأغراض إنسانية وطبية، بما ‌في ذلك نقل الجرحى، وكذلك التحليق غير ​المرتبط بالصراع».