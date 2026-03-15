أعلن وزير الداخلية الأمريكي دوج بورغوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ناقشت احتمالية التدخل في سوق عقود النفط الآجلة، للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الخام مع تصاعد الحرب مع إيران.



وقال بورغوم في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ»: «الفكرة نوقشت داخل الإدارة». لكنه أشار إلى أن أي تدخل لخفض الأسعار سيتطلب رؤوس أموال ضخمة، ولم يؤكد ما إذا كانت واشنطن قد تدخلت فعلياً حتى الآن.



في المقابل، حذر رئيس شركة CME Group أكبر بورصة مشتقات مالية في العالم، من أن دخول الحكومة إلى أسواق المشتقات قد يكون كارثياً، مؤكداً أن الأسواق لا تحبذ تدخل الحكومات في تسعيرها.



ارتفاعات قوية



وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، إذ اقترب سعر خام برنت من 120 دولاراً للبرميل، بسبب التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز وما نتج عن ذلك من توقف مرور السفن والناقلات عبر هذا الممر البحري الرئيسي الذي يشهد مرور نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية. كما شهدت أسعار الغاز، خصوصاً الغاز الأوروبي، ارتفاعات قوية في الأيام الأولى للحرب بسبب الاعتماد الكبير لأوروبا على غاز المنطقة.