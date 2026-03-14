تأجلت مباراة باريس سان جيرمان ونانت، التي كانت مقررة ضمن الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي، وذلك بناءً على طلب النادي الباريسي وبموافقة نادي نانت ورابطة الدوري الفرنسي.



وجاء قرار التأجيل لمنح باريس سان جيرمان أفضل الظروف الممكنة للاستعداد لمواجهة تشيلسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة الثلاثاء 17 مارس، إضافة إلى توفير فترة راحة كافية للاعبين تمتد 6 أيام بين مباراتي الذهاب والإياب.



ومن المقرر أن تُقام المباراة المؤجلة في الأسبوع الذي يبدأ في 20 أبريل، في إطار سياسة رابطة الدوري الفرنسي الرامية إلى دعم الأندية الفرنسية المشاركة في المسابقات الأوروبية وتعزيز موقع فرنسا في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).