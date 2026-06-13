وجه رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح رسالة غامضة بعد أنباء اقتراب مُوكله من الانضمام إلى فنربخشة التركي، عقب نهاية مسيرته مع ليفربول الإنجليزي.

وعد انتخابي بضم صلاح

وكان الرئيس الجديد لنادي فنربخشة قد وعد جماهير فنربخشة خلال حملته الانتخابية بالسعي لضم نجم ليفربول، وعاد الوعد للواجهة بقوة بعد فوزه، حيث قال: «سيطلب صلاح عقداً لمدة ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 90 مليون يورو، إذا رأينا أنه اللاعب الذي يحتاجه الفريق فسنسعى للتعاقد معه، والقرار النهائي يعود للجنة كرة القدم بالنادي».

رسالة غامضة من رامي عباس

وكتب رامي عباس عبر حسابه على منصة «إكس»: «محمد صلاح بخير تماماً، ولا هو ولا أنا نفضل مناقشة الخطط المستقبلية الحساسة مع أشخاص غير معنيين بها، كلانا حريص جداً على خصوصية هذه الأمور».

وأضاف الوكيل الكولومبي: «قد يسأل الناس وقد يحصلون على رد مهذب معتاد، ولكن هذا كل ما في الأمر».

صلاح يغادر ليفربول بعد مسيرة ذهبية

وغادر صلاح ليفربول عقب نهاية موسم 2025-2026 بعد 9 سنوات حقق خلالها العديد من الإنجازات القياسية الفردية، إلى جانب قيادته الفريق لاستعادة الأمجاد المحلية والقارية والعالمية.