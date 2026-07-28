أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز.

وجرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سانشيز خلال الاتصال عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على السفن السعودية، وتهديدها حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكداً وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها.