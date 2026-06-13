أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو اقتراب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الانتقال إلى نادي شيكاغو فاير الأمريكي، عقب انتهاء عقده مع برشلونة.

ليفاندوفسكي في طريقه إلى أمريكا

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «روبرت ليفاندوفسكي في طريقه إلى الولايات المتحدة برفقة وكيله بيني زهافي لاتخاذ قرار بشأن الانتقال إلى شيكاغو فاير».

ليفاندوفسكي يدرس الانتقال

وأضاف الصحفي الموثوق: «يسعى النادي الأمريكي جاهداً لإتمام الصفقة، بينما يدرس ليفاندوفسكي خيار الانتقال بعقد لمدة عامين أو ثلاثة».

عروض متعددة بعد برشلونة

كانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن ليفاندوفسكي يدرس عروضاً سعودية وأوروبية وأمريكية، عقب نهاية رحلته مع «البلوغرانا».

أرقام ليفاندوفسكي مع برشلونة

ولعب ليفاندوفسكي 193 مباراة بقميص برشلونة على مدار 4 سنوات، سجل خلالها 120 هدفاً في 193 مباراة، وتوج معه بـ7 ألقاب محلية.