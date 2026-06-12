تمنى حارس منتخب بلجيكا تيبو كورتوا مواصلة تألقه أمام النجم المصري محمد صلاح، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين بلجيكا ومصر، الإثنين القادم، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

ذكريات نهائي أوروبا 2022

وكان تيبو كورتوا قد أنقذ أكثر من هدف محقق من محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، ليقود ريال مدريد للفوز باللقب على حساب ليفربول.

كورتوا يتمنى إحباط صلاح مٌجدداً

وقال كورتوا في تصريحات نشرتها شبكة «HLN» البلجيكية: «محمد صلاح صديق عزيز، لعبنا معاً، ولعبنا ضد بعضنا البعض أيضاً في كثير من الأحيان، إنه لاعب مهم لمصر، إلى جانب مرموش، أتمنى أن نكرر سيناريو نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، عندما قدمت اللقب لريال مدريد عام 2022 بفضل بعض التصديات الرائعة ضد ليفربول وصلاح».

وأضاف الحارس البلجيكي: «كانت أمسية محبطة بالنسبة له، أليس كذلك؟ على أي حال، صلاح لاعب من الطراز الرفيع، لذا علينا توخي الحذر، أتوقع أن يُحكم المنتخب المصري قبضته الدفاعية ثم يحاول التبديل بين صلاح ومرموش، هذا هو سر قوتهم».

مجموعة مصر في المونديال

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.