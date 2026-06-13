رصد مسؤولو المنتخب الجزائري تحليق طائرات مسيرة فوق التدريبات المغلقة للمنتخب في مدينة لورانس بولاية كانساس الأمريكية، ما أثار مخاوف من تسريب التحضيرات قبل انطلاق كأس العالم 2026.



وبحسب تقارير دولية، قامت طائرات درون تابعة لقناة KMBC 9 الأمريكية المرتبطة بشبكة ABC بتصوير أجزاء من الحصص التدريبية ونقل لقطات من داخل المران، رغم الإجراءات الصارمة التي فرضها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.



التحركات الجوية أثارت استياء البعثة الجزائرية التي اعتمدت «السرية الكاملة» منذ بداية المعسكر، وأغلقت التدريبات أمام الإعلام للحفاظ على الجوانب التكتيكية قبل افتتاح مشوار المونديال ضد الأرجنتين.



اللقطات المبثوثة تضمنت مشاهد تكتيكية عامة، ما اعتبره الاتحاد الجزائري «خرقاً للخصوصية التدريبية»، وزاد الجدل بعد تصريحات حارس بوليفيا كارلوس لامبي وقناة TyC Sports بتحليل أسلوب «الخضر» رغم أن مباراتهم الودية 4-0 كانت خلف أبواب مغلقة.