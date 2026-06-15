تحت أجواء لا تقبل القسمة على اثنين، يبدأ المنتخب السعودي رحلته في مواجهة منتخب الأوروغواي، في اختبار صعب يجمع بين طموح يبحث عن إثبات الذات، وخبرة لا تعرف المجاملات في مباريات البدايات.

طريقة لعب السعودية:

يعتمد اليوناني جورجيوس دونيس على الاستحواذ وتناقل الكرة بين اللاعبين لأقصى فترة ممكنة.. الاستحواذ لديه وسيلة للدفاع أيضاً وليس الهجوم. البناء من الخلف جزء أساسي من منظومة اللعب.

الشكل

التكتيكي:

يلعب دونيس بـ4-3-3

صريحة تتحوّل أحياناً إلى

3-5-2 في الحالة الهجومية.

طريقة لعب بيلسا:

يعتمد مارسيلو بيلسا على أسلوب لعب هجومي شديد الشراسة ومرن في التحرك، قائم على الاستحواذ والضغط العالي المستمر دون توقف. تتميّز منظومته بالدفاع الفردي «رجل لرجل» في مختلف مناطق الملعب، مع اشتراط مجهود بدني عالٍ طوال المباراة.

هجومياً، يعتمد على التحركات العمودية السريعة، والتمرير المباشر، مع تقدّم الأظهرة بشكل مستمر وصناعة عرض الملعب، إضافة إلى التحوّلات السريعة فور استعادة الكرة، ما يجعل أسلوبه عالي الإيقاع ومليئاً بالمخاطرة.

قوة السعودية:

الاستحواذ على الكرة وتواجد جميع اللاعبين دون إصابات.

نقطة ضعف السعودية:

عدم تشرّب اللاعبين أسلوب دونيس.. الكرات الثابتة.

امتياز الأوروغواي:

خبرة البطولات الكبيرة ووجود نجوم على مستوى عالٍ، مع إجادة التحوّلات.

التشكيل

المتوقع للسعودية:

العويس

متعب – العمري – حسان – سعود

مصعب – ناصر – كنو

سالم – فراس – أبو الشامات

التشكيل

المتوقع للأوروغواي:

موسيلرا

أوليفيرا– بوينو – كاسيريس – فاليرا

بينتانكور – فالفيردي – أوغاري

فيناس– نونيز – أراخو

الشكل التكتيكي:

بدلاً من التمسّك بالطرق التقليدية، (مثل 4-4-2 أو 4-3-3)، يتكيّف بيلسا مع إعداده بناءً على الخصم، باستخدام طرق لعب مثل 3-3-1-3 الشهيرة. تعتمد فرقه على التناوب الرأسي والأفقي لعدم توازن الدفاعات وخلق الأحمال الزائدة في الثلث المهاجم.

نقطة ضعف الأوروغواي:

الغيابات الكبيرة التي يعاني منها الفريق. أيضاً العلاقة السيئة يين اللاعبين والمدرب.

هداف السعودية في هذه البطولة:

سالم الدوسري (3 أهداف).

هداف الأوروغواي:

أوسكار ميغويز (8 أهداف).