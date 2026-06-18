تُعد الفواكه من أهم مكونات النظام الغذائي الصحي، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن وألياف ومضادات أكسدة تسهم في دعم الصحة العامة وتلبية جزء كبير من الحاجات الغذائية اليومية.

ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات شائعة حول أفضل وقت لتناول الفواكه، ومدى قدرتها على ترطيب الجسم أو المساعدة في التخلص من السموم.

وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة قسم التغذية العلاجية في مستشفى SIMS بمدينة تشيناي الهندية الدكتورة فينيثا كريشنان، مجموعة من الحقائق العلمية التي تفند العديد من المعتقدات المنتشرة حول استهلاك الفواكه.

هل يمكن للفواكه أن تحل محل الماء؟

رغم احتواء العديد من الفواكه على نسب مرتفعة من الماء، تؤكد خبيرة التغذية أن الفواكه لا يمكن أن تكون بديلًا عن شرب الماء.

وقالت كريشنان: “لا شيء يمكن أن يحل محل الماء، فهو يظل المصدر الأساسي والأفضل لترطيب الجسم، بينما تساعد الفواكه الغنية بالماء على دعم حاجات الترطيب فقط".

أكثر الفواكه ترطيبًا خلال الصيف

وتشير خبيرة التغذية الهندية إلى أن بعض الفواكه والخضراوات تحتوي على نسب مرتفعة من الماء، ما يجعلها خيارًا مثاليًا خلال الطقس الحار، ومن أبرزها: الخيار: 95 إلى 96% ماء، البطيخ: نحو 92% ماء، الشمام: بين 80 و90% ماء، البرتقال والليمون الحلو: نحو 89% ماء، الأناناس والبابايا: بين 80 و90% ماء.

كما تحتوي بعض هذه الفواكه على إلكتروليتات مهمة مثل البوتاسيوم، خاصة في الموز والبرتقال والبطيخ وجوز الهند، ما يساعد في دعم توازن السوائل داخل الجسم.

لكن الخبيرة شددت على أن هذه الفواكه لا تكفي لتعويض فقدان السوائل الناتج عن التعرق الشديد أو النشاط البدني المكثف، حيث يبقى الماء المصدر الأساسي للترطيب.

هل هناك وقت مثالي لتناول الفواكه؟

خلافًا للاعتقاد الشائع، تؤكد كريشنان أنه لا يوجد دليل علمي يثبت أن تناول الفواكه صباحًا يمنح فوائد إضافية مقارنة بأي وقت آخر من اليوم.

وأوضحت أن العامل الأهم هو نوع الفاكهة وكميتها وجودتها، وليس توقيت تناولها، مشيرة إلى أن الشخص السليم يمكنه تناول الفواكه في أي وقت ضمن نظام غذائي متوازن.

ومع ذلك، توجد بعض الحالات التي قد يكون فيها التوقيت مهمًا:

مرضى السكري: يُفضل تناول الفواكه مع الوجبات الرئيسية، لأن البروتينات والألياف الموجودة في الطعام تساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر بالدم.

الرياضيون وممارسو التمارين: يمكن تناول الفواكه قبل النشاط البدني للاستفادة من الكربوهيدرات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة.

مرضى داء كرون: قد يُنصح بتجنب بعض الفواكه خلال فترات اشتداد الأعراض بسبب احتوائها على سكر الفركتوز الذي قد يزيد من الانزعاج الهضمي.

المصابون بارتجاع المريء: يُفضل عدم تناول الفواكه في وقت متأخر من الليل لتجنب تفاقم أعراض الارتجاع الحمضي.

هل تساعد الفواكه على إزالة السموم من الجسم؟

انتشرت في السنوات الأخيرة مفاهيم مثل «مشروبات الديتوكس» و«حمية إزالة السموم»، ما دفع كثيرين للاعتقاد بأن بعض الأطعمة، ومنها الفواكه، تمتلك قدرة مباشرة على تخليص الجسم من السموم، لكن خبيرة التغذية تؤكد أن هذه المهمة تقوم بها أعضاء الجسم الطبيعية، وعلى رأسها الكبد والكليتان والرئتان والجلد، وليس الفواكه.

وأضافت أن الفواكه لا تزيل السموم بشكل مباشر، لكنها تحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات مهمة مثل فيتاميني A وC، تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي وتعزيز الصحة العامة، وهو ما يفسره البعض خطأً على أنه عملية «إزالة للسموم».

أفضل الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

تُعد الفواكه التالية من أبرز المصادر الطبيعية لمضادات الأكسدة: البرتقال، الجوافة، البابايا، التفاح، كما تساعد هذه الفواكه في دعم المناعة وتقليل تأثير الجذور الحرة الضارة، مما يعزز صحة الجسم على المدى الطويل.