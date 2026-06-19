أعلنت سويسرا أن المفاوضات التي كانت مقررة، اليوم (الجمعة)، بين إيران والولايات المتحدة، لن تعقد، بعد أن ألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رحلته إلى جنيف، حيث كان من المرتقب أن تجرى مراسم توقيع رسمية لمذكرة التفاهم وانطلاق المحادثات بين واشنطن وطهران.



وأفادت وزارة الخارجية السويسرية في بيان، بأن المحادثات الأمريكية - الإيرانية لن تعقد اليوم في منتجع بورغنستوك الجبلي كما كان مخططا لها. إلا أن البيان المقتضب لم يأت على ذكر الأسباب الفعلية وراء إلغاء الجولة.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض، أعلن مساء أمس (الخميس)، أن دي فانس ألغى رحلته التي كانت مقررة إلى سويسرا للقاء مفاوضين إيرانيين، بهدف بدء محادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، ووقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان ليل الأربعاء الماضي.

وأضفى التأجيل المفاجئ غموضاً حول موعد بدء فترة التفاوض بين واشنطن وطهران التي من المفترض أن تستمر 60 يوما قابلة للتمديد، وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم. وأثار العديد من الشكوك والتكهنات حول مدى نجاح الطرفين في التوصل إلى اتفاق نهائي، خصوصا أن بعض الملفات قد تشكل عائقاً في طريق المفاوضات وفي مقدمتها ملف لبنان. إذ واصلت إسرائيل غاراتها على الجنوب اللبناني رغم التوافق الأمريكي - الإيراني. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن الجيش لن ينسحب مما أسماها المنطقة الآمنة في لبنان، والتي تمتد على نحو 10 كيلومترات جنوب نهر الليطاني.

كما أن ملف الأموال و«صندوق الاستثمارات» شكل خلال الساعات الماضية موضع جدل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، فضلا عن أن «إدارة» مضيق هرمز بعد الـ 60 يوماً قد تشكل أحد الملفات المتفجرة.