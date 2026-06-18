كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان أن شركة أرامكو تفكر بشكل جدي بامتلاك مرافق تخزين أكبر من المرافق الحالية حول العالم.

وأضاف الرميان في جلسة ضمن قمة الأولوية - أوروبا 2026 لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن شركة أرامكو السعودية تملك مرافق تخزين ضخمة في العالم، خصوصا في آسيا في دول مثل اليابان وكوريا، لافتاً إلى أن الصين تملك مرافق تخزين بطاقة تصل إلى 1.2 مليار برميل، فيما تملك الولايات المتحدة مرافق تخزين بطاقة تصل إلى 800 مليون برميل.

وأوضح أنه لولا هذا التفكير على المدى الطويل لكان العالم في وضع أكثر سوءاً بكثير من الوضع الحالي.

وذكر أن آثار الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز تجاوزت قطاع الطاقة إلى قطاعات البتروكيماويات والأسمدة والصناعات المتقدمة.

وبيّن أن السعودية من حكومة وشركات مثل أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، تُفكر على المدى الطويل لسنوات وعقود قادمة، وليس على المدى القصير فقط.

وأشار إلى أن إنتاج السعودية من النفط كان قبل الأزمة نحو 10 ملايين برميل، فيما وفر خط الأنابيب شرق غرب إمكانية نقل 5.5 مليون برميل وتمت زيادته إلى 7.5 مليون برميل.

ومن جانب آخر، قال إن الصندوق مستمر في الاستثمار بشكل متنوع، فيما تعتبر محفظة الصندوق مرنة من الناحية الهيكلية، موضحاً أن الصندوق مستثمر طويل الأجل وصبور، وسيظل ملتزماً بكامل استثماراته وإستراتيجياته الاستثمارية حول العالم.

وأضاف أن ما قام الصندوق به منذ عام 2016 هو أخذ السعودية إلى العالم، أما الإستراتيجية الجديدة للصندوق فهي تستهدف جلب العالم إلى السعودية، مشيراً إلى أن الصندوق في إستراتيجيته الجديدة لن يتوقف عن الاستثمار في الخارج، مبيّناً أن نسب الاستثمار في الخارج من إجمالي الاستثمارات قد تنخفض لكن حجم الاستثمارات سيرتفع بالتزامن مع النمو المستمر للأصول تحت الإدارة لدى الصندوق.

وأضاف أن الاستثمار في أوروبا فيه تحديات لكن الفرص أكبر، لافتاً إلى أن الصندوق استثمر في أوروبا والمملكة المتحدة نحو 98 مليار يورو منذ عام 2017 وحتى عام 2025، ونتيجةً لذلك بلغت المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي نحو 70 مليار يورو، وتوفير 160 ألف وظيفة حول أوروبا.

وبيّن أن هناك عدة مشاريع مشتركة مع الشركاء الأوروبيين، مثل الشراكة مع بيريللي، حيث تم الاتفاق معها للدخول في مجال صناعة السيارات في السعودية.

وقال إن غالبية التحديات التي تواجه الاستثمار في أوروبا تنظيمية، حيث تضر بعض الأنظمة التي من المفترض أن يتم تفعيلها المستثمرين مثل صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية وسابك، ليس في الاستثمارات الجديدة فقط بل في استمرار الاستثمارات الحالية.

وأوضح أن الشيء الإيجابي هو أن المشرعين وصناع السياسات الأوروبيين ينظرون في هذه التحديات، وأنه يأمل أن يتوصلوا إلى حلول أفضل لها.