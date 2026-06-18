أجرى الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، صباح اليوم، عملية جراحية ناجحة لإزالة حصوات الكلى في العاصمة الفرنسية باريس؛ وهي العملية الثانية له لعلاج هذا العارض الصحي، حيث تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

وفور خروجه من غرفة العمليات واستقرار حالته الصحية، حرص سموه على طمأنة محبيه ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجهاً شكره وعرفانه الكبيرين لكل من سأل عنه أو دعا له بالشفاء من الأقارب والأصدقاء والجمهور، معبراً عن حمده وثنائه لله -عز وجل- على تجاوزه هذه الوعكة بسلام وعافية.

وكانت الحسابات الإخبارية قد تداولت الخبر عبر منصة (X) بالدعاء لسموه: «طهور بإذن الله يابو فيصل وأجر وعافية.. الحمد لله على نجاح العملية والسلامة».