تسببت موجة حرّ جديدة اجتاحت معظم أنحاء فرنسا، اليوم، بإلغاء عشرات رحلات القطارات وتعديل ساعات الدوام في المدارس أو إلغاء الصفوف بالكامل، فيما يتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية في الأيام القليلة القادمة.

ورغم أن فصل الصيف لا يبدأ رسمياً قبل الأحد، إلا أن هذه الموجة هي الثانية التي تضرب فرنسا في 2026 بعد أيام ارتفعت فيها الحرارة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي في نصف مناطق البلاد.

وأُعلن مستوى إنذار برتقالي في ربع البلاد، بما في ذلك باريس، وهو ثاني أعلى مستوى، ودعت السُلطات السكان إلى توخي «الحذر الشديد» والإكثار من شرب الماء.

وأفادت هيئة الأرصاد الوطنية «ميتيو فرانس» بأنها تتوقع تواصل موجة الحر الأسبوع القادم لتبلغ ذروتها الأحد أو الإثنين عندما تبلغ الحرارة 40 درجة مئوية بما في ذلك في العاصمة الفرنسية.

ومن شأن الانقلاب الصيفي الأحد، وهو أطول أيام السنة، أن يزيد ارتفاع درجات الحرارة بسبب سطوع الشمس لساعات أطول.

وسيتخذ رؤساء بلديات عدة مدن في أنحاء البلاد قرارات بشأن تعليق الدراسة، إذ ما زالت المدارس غير مجهّزة بما يكفي للتعامل مع الحر الشديد.

وأعلنت عدة مدارس تعديلات في ساعات الدراسة ابتداءً من بعد ظهر الخميس بسبب موجة الحر، بحسب السُلطات الأكاديمية والنقابات.

وفي باريس، عدّلت نحو 10 مدارس ترتيباتها ليومي الخميس والجمعة.