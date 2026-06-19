أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الوفيات المؤكدة جراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوزت 200 حالة.

وأوضح ممثل المراكز، وسام مانكولا، أن إجمالي الوفيات بلغ 204 حالات، بعد احتساب الوفيات المسجلة في أوغندا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 894 حالة، بينها 875 في الكونغو الديمقراطية، مقابل تعافي 74 شخصًا.

وأعرب مانكولا عن قلقه إزاء تراجع أعداد المخالطين الذين تتم متابعتهم، إذ لا يتجاوز عددهم 4112 شخصًا، مقارنة بنحو 35 ألفًا يُعتقد أنهم خالطوا المصابين.